असम की जेलों में HIV का हड़कंप, 226 कैदी पॉजिटिव मिले
अप्रैल से जुलाई के बीच असम की 31 जेलों में 226 कैदी HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। इस खबर ने गंभीर चिंता पैदा कर दी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि वह इस मामले की जांच करेंगे और इसकी गहराई से पड़ताल करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि संक्रमित व्यक्तियों को मेडिकल सहायता दी जाएगी। श्रीभूमि जिले की जेल में HIV पॉजिटिव कैदियों की संख्या बढ़ गई है। ज्यादातर मामले ड्रग्स से जुड़े अपराधों और जेल में ज्यादा भीड़ होने के कारण सामने आए हैं।
ART ले रहे हैं 202 कैदी
राज्य सरकार ने बताया है कि प्रभावित 202 कैदियों को पहले से ही एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (ART) दी जा रही है। जो कैदी आसानी से यात्रा नहीं कर सकते, उनकी मदद के लिए मोबाइल मेडिकल टीमें जेलों का दौरा कर रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री अशोक सिंघल ने बताया कि असम में कुल मिलाकर लगभग 33,000 सक्रिय HIV/एड्स के मामले हैं। HIV पॉजिटिव विचाराधीन कैदियों को जरूरी होने पर आगे के इलाज के लिए सिलचर मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। सरकार का कहना है कि वह सभी जरूरतमंदों को इलाज मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है।