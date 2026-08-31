असम की जेलों में HIV का हड़कंप, 226 कैदी पॉजिटिव मिले

राज्य सरकार ने बताया है कि प्रभावित 202 कैदियों को पहले से ही एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (ART) दी जा रही है। जो कैदी आसानी से यात्रा नहीं कर सकते, उनकी मदद के लिए मोबाइल मेडिकल टीमें जेलों का दौरा कर रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री अशोक सिंघल ने बताया कि असम में कुल मिलाकर लगभग 33,000 सक्रिय HIV/एड्स के मामले हैं। HIV पॉजिटिव विचाराधीन कैदियों को जरूरी होने पर आगे के इलाज के लिए सिलचर मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। सरकार का कहना है कि वह सभी जरूरतमंदों को इलाज मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है।