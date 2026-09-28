तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय का बड़ा दांव, हर नवजात को मिलेगी 1 ग्राम सोने की अंगूठी

यह योजना सोमवार को शुरू की गई। इसमें 22 जून की दोपहर से सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जन्मे सभी नवजात शिशुओं को शामिल किया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए माताओं को तमिलनाडु के निवासी होने का प्रमाण देने वाले छह दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा। इस परियोजना के लिए सरकार ने 755.83 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है और 1.28 लाख सोने की अंगूठियां भी खरीद ली हैं। इस योजना की घोषणा पहले ही महिला दिवस पर की गई थी। इसका मुख्य मकसद यह है कि ज्यादा से ज्यादा परिवार प्रसव के लिए सरकारी अस्पतालों को प्राथमिकता दें और राज्य की स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा और बढ़े।