सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शन पर CJI का सख्त सवाल, पुलिस ज्यादती पर भी जांच
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुए हालिया विरोध प्रदर्शनों पर सख्त सवाल पूछे हैं। उन्होंने खास तौर पर कुछ वकीलों के इन प्रदर्शनों में शामिल होने पर चिंता जताई। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, "क्या सुप्रीम कोर्ट के भीतर विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं? बार के कुछ सदस्य भी इसमें शामिल थे। हमें इस पर जवाब चाहिए।" यह मुद्दा उन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सामने आया, जो इन प्रदर्शनों से जुड़ी थीं।
सुप्रीम कोर्ट करेगा पुलिस की ज्यादती की जांच
गत 12 अक्टूब को जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसकी अगुवाई विपक्षी INDIA गठबंधन के नेताओं ने की थी। ये नेता मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूचियों में हुए बदलावों को लेकर नाखुश थे। दिल्ली पुलिस ने उनके मार्च को आगे बढ़ने से रोक दिया था, जिसके बाद उन्होंने अदालत में याचिकाएं दायर कीं। अब सुप्रीम कोर्ट पुलिस की तरफ से की गई कथित ज्यादती के दावों पर गौर कर रहा है। इसके साथ ही कोर्ट यह भी विचार कर रहा है कि क्या अदालतों के पास होने वाले राजनीतिक प्रदर्शनों के लिए नए नियम बनाए जाने चाहिए। इन घटनाओं को कवर कर रही महिला पत्रकारों की सुरक्षा को बेहतर बनाने की मांग भी उठाई जा रही है।