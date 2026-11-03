सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शन पर CJI का सख्त सवाल, पुलिस ज्यादती पर भी जांच

गत 12 अक्टूब को जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसकी अगुवाई विपक्षी INDIA गठबंधन के नेताओं ने की थी। ये नेता मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूचियों में हुए बदलावों को लेकर नाखुश थे। दिल्ली पुलिस ने उनके मार्च को आगे बढ़ने से रोक दिया था, जिसके बाद उन्होंने अदालत में याचिकाएं दायर कीं। अब सुप्रीम कोर्ट पुलिस की तरफ से की गई कथित ज्यादती के दावों पर गौर कर रहा है। इसके साथ ही कोर्ट यह भी विचार कर रहा है कि क्या अदालतों के पास होने वाले राजनीतिक प्रदर्शनों के लिए नए नियम बनाए जाने चाहिए। इन घटनाओं को कवर कर रही महिला पत्रकारों की सुरक्षा को बेहतर बनाने की मांग भी उठाई जा रही है।