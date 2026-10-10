CJI ने खुद वकीलों को पुलिस हिरासत से छुड़ाया, जंतर-मंतर पर बवाल

जंतर-मंतर पर CJP के प्रदर्शन की इजाजत पुलिस ने नहीं दी थी। पुलिस का तर्क था कि आयोजकों ने इसके लिए पर्याप्त सूचना नहीं दी थी। इसके बावजूद, भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच 500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया। इनमें कार्यकर्ता और विपक्षी नेता भी शामिल थे। SCBA के अध्यक्ष प्रदीप राय ने मुख्य न्यायाधीश कांत का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप किया। उन्होंने यह भी बताया कि हिरासत में पाए गए किसी भी व्यक्ति की जानकारी मिलने पर उसे तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। इस घटना को लेकर कई राजनीतिक नेताओं ने कड़ी आलोचना की है।