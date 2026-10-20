CJI सूर्यकांत ने लद्दाख में किया भारत की सबसे ऊंची न्याय पीठ का उद्घाटन
जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की नई लद्दाख पीठ अपनी पहली सुनवाई के लिए तैयार है, जो लेह में होगी। 3,500 मीटर की ऊंचाई पर बनी यह पीठ देश की सबसे ऊंची न्यायिक पीठ होगी। इसका उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने किया। इस कदम के तहत बेंच के सामने सुनवाई के लिए 75 मामलों की पहचान की गई है। यह पीठ शुरुआती दौर में हफ्ते में 2 दिन काम करेगी और खास बात यह है कि यह लोगों के घरों के करीब ही होगी।
लद्दाख पीठ से सर्दियों में कोर्ट जाने की दिक्कतें होंगी कम
लद्दाख के निवासियों के लिए यह एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली पहल है। अब उन्हें कोर्ट की तारीखों के लिए श्रीनगर या जम्मू तक मुश्किल भरा सफर नहीं पड़ेगा, खासकर जब सर्दियों में बर्फबारी होती है। CJI सूर्यकांत ने इस बात पर जोर दिया कि यह कदम न्याय को लोगों के और करीब लाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी शुरू हो सकती है, जिससे सभी के लिए चीजें और सुविधाजनक हो जाएंगी।