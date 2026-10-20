CJI सूर्यकांत ने लद्दाख में किया भारत की सबसे ऊंची न्याय पीठ का उद्घाटन

जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की नई लद्दाख पीठ अपनी पहली सुनवाई के लिए तैयार है, जो लेह में होगी। 3,500 मीटर की ऊंचाई पर बनी यह पीठ देश की सबसे ऊंची न्यायिक पीठ होगी। इसका उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने किया। इस कदम के तहत बेंच के सामने सुनवाई के लिए 75 मामलों की पहचान की गई है। यह पीठ शुरुआती दौर में हफ्ते में 2 दिन काम करेगी और खास बात यह है कि यह लोगों के घरों के करीब ही होगी।