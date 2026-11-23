परेशान घर खरीदारों की मदद के लिए नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (NBCC) को इन लंबे समय से अटके पड़े घरों को पूरा करने का जिम्मा आधिकारिक तौर पर सौंपा गया।

इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने इस कदम का समर्थन किया था। कोर्ट ने सभी पक्षों को साफ निर्देश दिए थे कि एनबीसीसी को जल्द से जल्द काम पूरा करने दिया जाए, ताकि अपने अपार्टमेंट्स का इंतजार कर रहे लोगों के रास्ते में अब कोई और रुकावट न आए।