छत्तीसगढ़ के जशपुर में निजी विमान पहाड़ी से टकराया, दुर्घटनाग्रस्त
क्या है खबर?
छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में सोमवार को बड़ा हादसा हुआ है। यहां की आरा पहाड़ियों में एक निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटनाग्रस्त चार्टर्ड विमान जशपुर के नारायणपुर क्षेत्र के रतनपहली जंगल में पहाड़ों से टकराया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में विमान के पेड़ से टकराने की बात कही जा रही है। हादसे के बाद मौके पर धुएं का गुबार उठता दिख रहा है। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंच रही है।
ट्विटर पोस्ट
छत्तीसगढ़ में विमान हादसा
#BREAKING: A private aircraft has reportedly crashed in Jashpur. Details are awaited.#Chhattisgarh #Jashpur #PlaneCrash #Aviation #India #Emergency #AircraftCrash pic.twitter.com/1REZSdN3NK— upuknews (@upuknews1) April 20, 2026
हादसा
पायलट और सह-पायलट की मौत की आशंका
अभी तक हादसे के कारणों और विमान में बैठी सवारियों का पता नहीं चला है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि हादसे में पायलट और सह-पायलट की मौत हो चुकी है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि विमान पहाड़ी से टकराने से पहले काफी नीचे उड़ रहा था, तभी पहाड़ के पास से तेज धुआं आसमान में उठता दिखा है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।