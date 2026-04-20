छत्तीसगढ़ के जशपुर में निजी विमान पहाड़ी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ

छत्तीसगढ़ के जशपुर में निजी विमान पहाड़ी से टकराया, दुर्घटनाग्रस्त

लेखन गजेंद्र 04:20 pm Apr 20, 202604:20 pm

क्या है खबर?

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में सोमवार को बड़ा हादसा हुआ है। यहां की आरा पहाड़ियों में एक निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटनाग्रस्त चार्टर्ड विमान जशपुर के नारायणपुर क्षेत्र के रतनपहली जंगल में पहाड़ों से टकराया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में विमान के पेड़ से टकराने की बात कही जा रही है। हादसे के बाद मौके पर धुएं का गुबार उठता दिख रहा है। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंच रही है।