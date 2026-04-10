छत्तीसगढ़ के कांकेर में 2 कारों की आमने-सामने भिड़ंत, एक परिवार के 6 की मौत

हादसा

शादी से लौट रहा था परिवार, कार के परखच्चे उड़े

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि चारमा ब्लॉक के उदकुड़ा निवासी मुनेंद्र नेताम पुलिस कॉन्स्टेबल हैं। उनका परिवार चिवरंज में एक शादी समारोह से घर लौट रहा था। तभी उनकी कार दूसरी कार से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों कार के परखच्चे उड़ गए। नेताम के परिवार की मौके पर ही मौत हो गई। इसमें उनकी पत्नी कुंती (50), दामाद शगुनदास (53), बहन मकतुला (48), भांजा वंश (7) और रिश्तेदार दीना (45) और जहुरा (50) शामिल हैं।