झीरम घाटी नक्सली हमला: NIA कोर्ट ने सभी 10 दोषियों को सुनाई फांसी की सजा
क्या है खबर?
छत्तीसगढ़ के चर्चित झीरम घाटी नक्सली हमले के सभी 10 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की कोर्ट ने सभी आरोपियों को 5 सितंबर को दोषी करार दिया था। हालांकि, दोषियों के पास सजा को हाई कोर्ट में चुनौती देने का विकल्प है। झीरम कांड मामले में कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चला था। सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी।
सुनवाई
इन 10 नक्सलियों को हुई सजा
जिन दोषियों को सजा हुई है, उनमें प्रमिला मोडियाम, सुमित्रा पुनेम, मुक्का मांडवी, मड़कामी देवा, कोसा कवासी, आयत मरकाम, बंजामी सेना, चैतू लेकाम, जोगा मड़कामी और महादेव नागा शामिल हैं।
NIA ने 2013 में मामले की जांच शुरू की और सितंबर 2014 में चार्जशीट दाखिल की गई।
NIA की चार्जशीट में 33 अन्य लोगों के नाम भी हैं, जिन्हें फरार बताया गया है। इनमें से कुछ नक्सली बाद में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौट चुके हैं।
घटना
हमले में मारे गए थे कई बड़े कांग्रेसी नेता
25 मई, 2013 को बस्तर जिले में स्थित दरभा थाना इलाके की झीरम घाटी में नक्सली हमला हुआ था। इसमें दिग्गज कांग्रेसी नेताओं समेत 27 लोगों की जान गई थी। इसमें 10 पुलिसकर्मी भी शामिल थे।
कांग्रेसी नेता विधानसभा चुनावों से पहले सुकमा से जगदलपुर परिवर्तन यात्रा कर लौट रहे थे। तभी नक्सलियों ने काफिले को निशाना बना लिया।
हमले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की लगभग पूरी लीडरशिप खत्म हो गई थी।