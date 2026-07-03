छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा- सरकारी स्कूलों में बच्चों पर प्रार्थना थोप नहीं सकते
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को सरस्वती वंदना या गायत्री मंत्र जैसी हिंदू प्रार्थनाएं करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह फैसला तब आया जब एक याचिका ने 12 जून के सर्कुलर को चुनौती दी। उस सर्कुलर में इन प्रार्थनाओं को अनिवार्य बनाने की कोशिश की गई थी, हालांकि राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा कि वे वास्तव में इस नियम को लागू नहीं कर रहे हैं।
अधिकारों का हवाला देते हुए कोर्ट ने बंद की याचिका
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अनिवार्य प्रार्थना धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और संवैधानिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। उनका कहना था कि जो छात्र इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहते, उनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं था। कोर्ट ने याचिका को अभी के लिए बंद कर दिया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि अगर किसी बच्चे को मजबूर किए जाने का मामला सामने आता है, तो याचिकाकर्ता फिर से कोर्ट का रुख कर सकते हैं और कोर्ट उचित कार्रवाई करेगा।