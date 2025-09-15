छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में महिला नक्सली कमांडर जानसी का आत्मसमर्पण, किया बड़ा खुलासा

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सली कमांडर जानसी ने आत्मसमर्पण किया

लेखन गजेंद्र 05:24 pm Sep 15, 202505:24 pm

क्या है खबर?

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार चल रहे अभियान के कारण सोमवार को माओवादियों के नगरी कमेटी की सचिव जानसी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जानसी 20 से अधिक नक्सल वारदातों में शामिल रही है और करीब 20 साल से नक्सल संगठन में सक्रिय है। उसने सुरक्षा बलों के ऑपरेशन और मुठभेड़ से चिंतित होकर आत्मसमर्पण किया है। गरियाबंद के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि माओवादी जानसी ने सुकमा पुलिस के सहयोग से आगे आकर आत्मसमर्पण किया है।