छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में महिला नक्सली कमांडर जानसी का आत्मसमर्पण, किया बड़ा खुलासा

लेखन गजेंद्र
Sep 15, 2025
05:24 pm
क्या है खबर?

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार चल रहे अभियान के कारण सोमवार को माओवादियों के नगरी कमेटी की सचिव जानसी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जानसी 20 से अधिक नक्सल वारदातों में शामिल रही है और करीब 20 साल से नक्सल संगठन में सक्रिय है। उसने सुरक्षा बलों के ऑपरेशन और मुठभेड़ से चिंतित होकर आत्मसमर्पण किया है। गरियाबंद के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि माओवादी जानसी ने सुकमा पुलिस के सहयोग से आगे आकर आत्मसमर्पण किया है।

आत्मसमर्पण

कौन हैं नक्सली कमांडर जानसी?

ETV भारत के मुताबिक, जानसी कुख्यात नक्सली सत्यम गावड़े की पत्नी है, जो इस साल जनवरी में हुए नक्सल एनकाउंटर में मारा गया था। जानसी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की रहने वाली है, उसके ऊपर 8 लाख रुपये का इनाम रखा गया था। जानसी 2005 में जनमिलिशिया सदस्य के रूप में शामिल हुई थीं। इसके बाद 2007 में गार्ड, 2008 से 2011 तक प्रेस कार्य करते हुए 2014 में नगरी कमेटी में कमांडर और 2022 में कमेटी की सचिव बनी थीं।

खुलासा

जानसी का खुलासा- कमजोर हो रहे नक्सली

रिपोर्ट के मुताबिक, आत्मसमर्पण के बाद जानसी ने कहा कि लोगों के अंदर नक्सलियों के प्रति समर्थन का भाव खत्म हो रहा है। उन्होंने बताया कि अब हथियार भी काफी कम हो गए हैं और लगातार नक्सलवाद कमजोर हो रहा है, जिससे माओवादी चिंतित भी हैं। उन्होंने बताया कि वह न सिर्फ मुठभेड़ को लेकर चिंतित थीं, बल्कि आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों की जिंदगी देखकर भी आकर्षित हुई। गरियाबंद में पिछले 9 महीने में 27 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है।