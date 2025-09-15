उत्तराखंड में बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल में येलो अलर्ट
दक्षिण-पश्चिमी मानसून अब लौटने को है, लेकिन उससे पहले यह कई राज्यों में भारी बारिश करके विदा लेगा। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार को उत्तराखंड में बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के 13 जिलों में अत्यधिक बारिश की संभावना है। यहां देहरादून, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में प्रशासन अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के भी कई जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी है।
महाराष्ट्र और गोवा में रेड अलर्ट जारी
IMD के मुताबिक, कोंकण और गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मराठवाड़ा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ऑरेंज अलर्ट जारी है। अंडमान और निकोबार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात क्षेत्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी येलो अलर्ट जारी है।
इन राज्यों से लौट रहा मानसून
IMD के मुताबिक, मानसून की वापसी भी तेजी पर है। अभी यह राजस्थान में जोधपुर से होकर गुजर रही है। आने वाले कुछ दिनों में यह पंजाब और राजस्थान से पूरी तरह वापसी कर लेगी। इसके अलावा पूरे देश से मानसून 25 सितंबर तक वापसी कर लेगा। इससे पहले कुछ राज्यों में अच्छी बारिश होगी। पूर्वोत्तर भारत और बिहार के इलाकों को छोड़कर 20 से 21 सितंबर के बीच किसी राज्य में बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
उत्तरी कोंकण और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर आज अत्यंत भारी वर्षा की संभावना है।
