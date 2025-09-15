उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

उत्तराखंड में बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल में येलो अलर्ट

लेखन गजेंद्र 04:33 pm Sep 15, 202504:33 pm

क्या है खबर?

दक्षिण-पश्चिमी मानसून अब लौटने को है, लेकिन उससे पहले यह कई राज्यों में भारी बारिश करके विदा लेगा। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार को उत्तराखंड में बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के 13 जिलों में अत्यधिक बारिश की संभावना है। यहां देहरादून, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में प्रशासन अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के भी कई जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी है।