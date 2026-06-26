छत्तीसगढ़ में सभी के लिए एक कानून का रास्ता खुला, UCC पर 5 सदस्यीय समिति गठित
छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने 25 जून 2026 को इसकी जानकारी दी। इस कदम का मकसद सभी समुदायों को एक समान नागरिक कानून के दायरे में लाना है, जिससे पूरे राज्य में चीजें और ज्यादा सरल तथा निष्पक्ष बन सकें। समिति का जिम्मा इस नए UCC का मसौदा तैयार करना और उसे लागू कराना होगा।
एससी देसाई को समिति का अध्यक्ष बनाया गया
इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश एससी देसाई कर रहे हैं। इसमें पूर्व IAS अधिकारी शत्रुघ्न सिंह और एमके राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और पूर्व प्रधानाचार्य ज्योति रानी सिंह जैसे सदस्य शामिल हैं। उम्मीद है कि यह समिति ऐसा UCC तैयार करेगी जो छत्तीसगढ़ की स्थानीय जरूरतों के हिसाब से होगा। समिति के काम शुरू होते ही, उसकी प्रगति से जुड़ी जानकारी भी दी जाएगी।