छत्तीसगढ़ में सभी के लिए एक कानून का रास्ता खुला, UCC पर 5 सदस्यीय समिति गठित देश Jun 26, 2026

छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने 25 जून 2026 को इसकी जानकारी दी। इस कदम का मकसद सभी समुदायों को एक समान नागरिक कानून के दायरे में लाना है, जिससे पूरे राज्य में चीजें और ज्यादा सरल तथा निष्पक्ष बन सकें। समिति का जिम्मा इस नए UCC का मसौदा तैयार करना और उसे लागू कराना होगा।