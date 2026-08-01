CJP संस्थापक दिपके की पार्किंग में बिगड़ी तबीयत, टायफाइड के बीच अचानक हुआ क्या?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके शनिवार सुबह अचानक बीमार पड़ गए। वे महाराष्ट्र के छत्रपती संभाजीनगर में अपनी इमारत की पार्किंग में समर्थकों के साथ बातचीत कर रहे थे, तभी यह घटना हुई। जानकारी के अनुसार, उन्होंने वहीं पास में उल्टी कर दी और फिर चुपचाप अपने अपार्टमेंट चले गए, बिना मीडिया से बात किए।