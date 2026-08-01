CJP संस्थापक दिपके की पार्किंग में बिगड़ी तबीयत, टायफाइड के बीच अचानक हुआ क्या?
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके शनिवार सुबह अचानक बीमार पड़ गए। वे महाराष्ट्र के छत्रपती संभाजीनगर में अपनी इमारत की पार्किंग में समर्थकों के साथ बातचीत कर रहे थे, तभी यह घटना हुई। जानकारी के अनुसार, उन्होंने वहीं पास में उल्टी कर दी और फिर चुपचाप अपने अपार्टमेंट चले गए, बिना मीडिया से बात किए।
दिपके ने दिल्ली विरोध प्रदर्शन में किया था टायफाइड का खुलासा
दिपके के पिता ने बताया कि तुरंत डाक्टरों को बुलाया गया ताकि उनकी जांच की जा सके। दरअसल, कुछ ही दिन पहले दिल्ली में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान दिपके ने खुद ही बताया था कि उन्हें टायफाइड हो गया है और उनका इलाज भी चल रहा है।