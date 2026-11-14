छठ पूजा: खरना से शुरू हुआ 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत, आस्था की पराकाष्ठा
छठ पूजा में घर-घर और घाटों पर एक अलग ही रौनक है। लोग सूर्य देव और छठी मैया की पूजा के लिए एक साथ आ रहे हैं। यह त्योहार शुक्रवार को नहाए-खाए के साथ शुरू हुआ। शनिवार को खरना मनाया गया, जो इस त्योहार का दूसरा और महत्वपूर्ण दिन होता है। इसी दिन से भक्तों ने 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू किया, जिसमें अन्न और जल का त्याग किया जाता है। यह व्रत पवित्रता और भक्ति के गहरे समर्पण का प्रतीक है।
खरना के रीति-रिवाजों में स्नान और प्रार्थना शामिल
खरना सिर्फ व्रत का ही नहीं, बल्कि तन और मन की शुद्धि का भी दिन होता है। इसके लिए श्रद्धालु स्नान करते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा-अर्चना करते हैं। इस दौरान भक्तजन सूर्य देव को अर्घ्य देकर विशेष प्रार्थनाएं करते हैं। छठ पूजा लोगों को एक सूत्र में पिरोती है, समुदायों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करती है और सदियों पुरानी परंपराओं को आज भी जीवंत बनाए रखती है। यह पावन पर्व प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करने का भी एक अनूठा माध्यम है।