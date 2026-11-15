छठ पूजा 2026: 36 घंटे के महाव्रत का समापन! क्या आपने सेट किया अलार्म? जानिए आखिरी अर्घ्य का मुहूर्त!

यह 4 दिनों का पर्व भगवान सूर्य देव और छठी मैया के प्रति अपनी भक्ति और आभार प्रकट करने का विशेष मौका होता है। इस पूजा की सबसे खास बात है इसका कठिन 36 घंटे का निर्जला व्रत (बिना कुछ खाए-पिए), जो उषा अर्घ्य यानी उगते सूर्य को जल चढ़ाने के बाद ही पूरा होता है। इसके बाद पारण की रस्म होती है, जिसमें व्रती ठेकुआ जैसे पारंपरिक पकवान खाकर अपना व्रत खोलते हैं। यह त्योहार खासकर बिहार, झारखंड और नेपाल के कुछ इलाकों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जहां लोग नदियों या तालाबों के किनारे एक साथ मिलकर परंपरा और परिवार के लिए मंगलकामना करते हैं।