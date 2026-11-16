छठ पूजा: यमुना के जहरीले झाग में डुबकी से सेहत पर बड़ा खतरा
लेखन Manoj Panchal
छठ पूजा के जश्न के बीच दिल्ली-NCR में कई श्रद्धालुओं ने यमुना नदी में डुबकी लगाई, लेकिन यह नदी डिटर्जेंट और बिना साफ हुए सीवेज के कारण जहरीले और घने झाग से पटी हुई थी।
यह झाग सिर्फ दिखने में ही खराब नहीं लगता, बल्कि इसमें डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की सेहत पर भी सीधा असर डाल सकता है।
सेहत के लिए जरूरी सावधानियां
नदी में प्रदूषण का स्तर तय सीमाओं से कहीं ज्यादा है, जिससे त्वचा पर दाने, आंखों में संक्रमण, पेट दर्द और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं होने का बड़ा खतरा है।
अगर आपने या आपके किसी जानने वाले ने इस पानी में डुबकी लगाई है, तो फौरन साबुन और साफ पानी से नहाकर कपड़े बदल लें। अगर कोई लक्षण दिखे, जैसे कि त्वचा पर दाने या पेट में दर्द, तो डॉक्टर को दिखाने में बिल्कुल भी देर न करें।