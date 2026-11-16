छठ पूजा: यमुना के जहरीले झाग में डुबकी से सेहत पर बड़ा खतरा

नदी में प्रदूषण का स्तर तय सीमाओं से कहीं ज्यादा है, जिससे त्वचा पर दाने, आंखों में संक्रमण, पेट दर्द और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं होने का बड़ा खतरा है।

अगर आपने या आपके किसी जानने वाले ने इस पानी में डुबकी लगाई है, तो फौरन साबुन और साफ पानी से नहाकर कपड़े बदल लें। अगर कोई लक्षण दिखे, जैसे कि त्वचा पर दाने या पेट में दर्द, तो डॉक्टर को दिखाने में बिल्कुल भी देर न करें।