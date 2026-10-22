100 करोड़ का फर्जी लोन रैकेट ध्वस्त, चेन्नई पुलिस ने दबोचे 3 सरगना
चेन्नई पुलिस ने एक बड़े फर्जी लोन रैकेट चलाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर तमिलनाडु और केरलम के लोगों से 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी करने का आरोप है।
मुख्य आरोपी मुथुवेल और उसके साथी बी जगन और ए तिरुकुमारन ने लोगों को आसानी से कर्ज दिलाने का झांसा दिया। वे पीड़ितों से भारी-भरकम अग्रिम शुल्क वसूलते थे, लेकिन कभी उन्हें कर्ज नहीं देते थे।
एन मनिवन्नन की शिकायत के बाद कमिश्नर ने दी चेतावनी
ये गिरफ्तारियां कारोबारी एन मनिवन्नन की शिकायत के बाद हुई हैं। मनिवन्नन ने बताया कि उन्हें बिजनेस लोन दिलाने का वादा किया गया था, लेकिन उनसे अग्रिम शुल्क और खाली दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया गया। जब उनसे और पैसे देने के लिए दबाव डाला गया, तो जालसाजों ने उन्हें धमकाया।
पुलिस को दूसरे थानों में भी इसी तरह की शिकायतें मिली हैं।
इस भंडाफोड़ के बाद, चेन्नई शहर के पुलिस कमिश्नर ए अमलराज ने आम लोगों से कहा कि वे कर्ज लेने के लिए बैंकों से संपर्क करें। उन्होंने यह भी सलाह दी कि ऐसे धोखेबाज बिचौलियों और फाइनेंसरों को कमीशन देकर ठगी का शिकार न बनें।