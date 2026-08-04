चेन्नई में खाकी शर्मसार, झूठे केस की धमकी देकर 40 लाख वसूलने वाला निरीक्षक गिरफ्तार

बुहारी ने यह दावा किया था कि राज ने 2018 में जो मोबाइल नंबर बताया था, वह हत्या के मामले से जुड़ा हुआ था। इसी बात का फायदा उठाकर उसने 2 साल तक राज से पैसे की मांग की। राज ने अंतिम 5 लाख रुपये वाशरमेनपेट मेट्रो स्टेशन के पास श्रीनिवासन नाम के एक व्यक्ति को सौंपे। बाद में यह रकम वाशरमेनपेट मेट्रो स्टेशन के पास ही एक हेड कांस्टेबल को दी गई। राज की शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले की जांच अभी जारी है।