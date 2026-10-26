पेट में छुपाकर लाए 2.08 करोड़ रुपये का सोना, चेन्नई में 2 गिरफ्तार

सोने को कस्टम्स अधिनियम के तहत जब्त कर लिया गया और दोनों यात्रियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि तस्करी करने वाले गिरोह लोगों को मुफ्त यात्रा और जल्दी पैसे का लालच देकर उनके लिए सोना ले जाने को कहते हैं, लेकिन अपने शरीर के अंदर चीजें छिपाना गैरकानूनी है और यह आपकी सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, यहां तक कि जानलेवा चोटें भी दे सकता है। कस्टम्स विभाग इस बारे में चेतावनी देता है कि दूसरों के लिए कोई भी सामान न ले जाएं, चाहे कोई आपको कितना भी लुभावना प्रस्ताव क्यों न दे।