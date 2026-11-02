400 करोड़ रुपये रिश्वत के मामले में CCB को सौंपे गए पूर्व मंत्री, 3 दिन की हिरासत

कोर्ट ने पोय्यामोझी से पूछताछ के लिए कुछ खास नियम बनाए हैं। इन नियमों के मुताबिक, सभी पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। उनके वकील पूछताछ के दौरान उनके बिल्कुल बगल में तो नहीं बैठ सकते, लेकिन वे दूर से कार्रवाई पर नजर रख सकते हैं। पूछताछ से पहले और बाद में उनका मेडिकल चेकअप कराना भी जरूरी होगा। साथ ही उन्हें हर दिन अपने वकील से थोड़ी देर मिलने की इजाजत मिलेगी। कोर्ट 5 नवंबर को उनकी जमानत याचिका और जब्त किए गए डिवाइस वापस करने की अर्जी पर भी सुनवाई करेगा।