चेंबूर: झगड़े के बाद बॉयफ्रेंड ने पिलाई जहरीली कोल्ड ड्रिंक, 19 वर्षीय प्रेमिका की मौत

शुरुआत में पुलिस को यह महज एक हादसा लगा था, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला कि विष्णुमाया को जहर दिया गया था। मौत से पहले विष्णुमाया ने अपने परिवार को बताया था कि आशीष मगर द्वारा दी गई ड्रिंक पीने के तुरंत बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। इस बयान के बाद आशीष मगर पर पुलिस का शक और गहरा गया। पुलिस ने आशीष को गिरफ्तार कर लिया है और वह अभी हिरासत में है। इस मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है।