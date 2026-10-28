मध्य प्रदेश: चीते की मौत की जांच के लिए उच्च-स्तरीय टीम भेजी गई

मध्य प्रदेश के मुरैना के क्षेत्रीय वन क्षेत्र की पहासगढ़ रेंज से KNG22 नाम के एक युवा चीते को घायल अवस्था में बचाया गया था। इलाज के लिए उसे कूनो नेशनल पार्क ले जाया गया। लेकिन, 27 अक्टूबर को छर्रों के गंभीर घावों की वजह से उसकी मौत हो गई। 2022 में भारत में चीतों को फिर से बसाने के बाद यह इस तरह का पहला मामला है।

इस घटना की गंभीरता को देखते हुए, केंद्र सरकार ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सरकार यह पता लगाएगी कि चीते को कैसे बचाया जाए और ऐसे दुर्लभ जीवों को भविष्य में बेहतर सुरक्षा कैसे दी जा सकती है।