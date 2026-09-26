चार धाम यात्रा पर 'रेड अलर्ट' का साया, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए उठाया गया बड़ा कदम
उत्तराखंड में चार धाम यात्रा 26 और 27 सितंबर के लिए फिलहाल रोक दी गई है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिश और तेज हवा का अनुमान जताते हुए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं। अधिकारियों का मुख्य ध्यान यात्रियों की सुरक्षा पर है और मौसम सुधरने के बाद ही यात्रा फिर से शुरू होगी।
उत्तराखंड मौसम विभाग ने जिलावार अलर्ट जारी किए
26 सितंबर को बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर के लिए भारी बारिश का अनुमान जताते हुए लाल अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, देहरादून, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में नारंगी अलर्ट रहेगा, जो लाल अलर्ट से थोड़ा कम गंभीर होता है। 27 सितंबर को देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार में भी लाल अलर्ट जारी किया गया है। जबकि, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, ऊधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ को नारंगी से हटाकर पीले अलर्ट में रखा गया है। स्थानीय अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि मौसम सामान्य होने तक वे पूरी सावधानी बरतें और हर जरूरी कदम उठाएं।