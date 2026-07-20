उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर, स्थगित की गई चार धाम यात्रा
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उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन की चेतावनी के बाद चार धाम यात्रा को रोक दिया गया है। मौसम विभाग से रेड और ऑरेंज अलर्ट मिलने के बाद प्रशासन ने तुरंत कदम उठाए हैं। यात्रा पर निकले तीर्थयात्रियों को सुरक्षित ठिकानों पर रोका गया है और अधिकारियों ने बताया है कि रास्ते पूरी तरह से साफ होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू की जाएगी।
अधिकारियों ने दी अलकनंदा, मंदाकिनी नदी तटों से बचने की सलाह
स्थानीय अधिकारी मीडिया और सलाह के जरिए लगातार नई जानकारी दे रहे हैं, ताकि सबकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अलकनंदा और मंदाकिनी जैसी नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं, जिस वजह से सभी विभाग हाई अलर्ट पर हैं। स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों से अपील की गई है कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते, वे नदी किनारों से दूर रहें।