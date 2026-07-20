उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर, स्थगित की गई चार धाम यात्रा

उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन की चेतावनी के बाद चार धाम यात्रा को रोक दिया गया है। मौसम विभाग से रेड और ऑरेंज अलर्ट मिलने के बाद प्रशासन ने तुरंत कदम उठाए हैं। यात्रा पर निकले तीर्थयात्रियों को सुरक्षित ठिकानों पर रोका गया है और अधिकारियों ने बताया है कि रास्ते पूरी तरह से साफ होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू की जाएगी।