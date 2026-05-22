चंद्रपुर में बाघ का खौफनाक हमला: 4 महिलाओं की मौत, तेंदू पत्ता तोड़ना बना काल
महाराष्ट्र के चंद्रपुर में शुक्रवार सुबह एक बेहद दर्दनाक घटना हुई। यहां तेंदू पत्ता तोड़ने गईं 13 महिलाओं के एक समूह पर एक बाघ ने अचानक हमला कर दिया। तेंदू पत्ता तोड़ना यहां के स्थानीय लोगों के लिए कमाई का एक जरिया है। इस हमले में 4 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि, बाकी महिलाएं मदद के लिए चीखते-चिल्लाते हुए किसी तरह जंगल से बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहीं।
पीड़ितों की पहचान हुई, गश्त बढ़ाई गई
मृतक महिलाओं की पहचान कविता मोहुरले (45), अनीता मोहुरले (46), संगीता चौधरी (40) और सुनीता मोहुरले (33) के तौर पर हुई है। उनकी मौत के बाद से पूरे गांव में डर और चिंता का माहौल बना हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और फौरन जांच शुरू कर दी।
अब इलाके में गश्त भी बढ़ा दी गई है। स्थानीय लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे तेंदू पत्ता इकट्ठा करने के लिए अकेले जंगल में न जाएं। यह घटना एक बार फिर दर्शाती है कि कैसे इस इलाके में इंसान और जंगली जानवरों के बीच लगातार संघर्ष बढ़ता जा रहा है।