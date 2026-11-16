आंध्र प्रदेश में चक्रवात मूरसु के कारण हुआ 2,484 करोड़ रुपये का नुकसान, मुख्यमंत्री ने 10 दिन में मांगी रिपोर्ट
चक्रवात मूरसु के आंध्र प्रदेश से टकराने के बाद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय टीम को निर्देश दिया है कि वह 10 दिनों के अंदर नुकसान की रिपोर्ट दे, जिससे राज्य को जरूरी आर्थिक सहायता मिल पाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की अगुवाई वाली इस टीम ने सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों का दौरा कर खुद नुकसान का जायजा लिया। नायडू ने जोर देकर कहा कि लोगों को दोबारा सामान्य जीवन में लाने के लिए तुरंत सहायता मिलना बहुत जरूरी है।
चक्रवात से 1.86 लाख किसान प्रभावित
चक्रवात की वजह से खेतों, सड़कों और बिजली लाइनों को भारी नुकसान पहुंचा, जिससे 1.86 लाख किसान प्रभावित हुए और राज्य को 2,484.43 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। केंद्रीय टीम ने यह भी सुझाव दिया है कि आदिवासी समुदायों को अतिरिक्त सहायता दी जाए और जैविक खेती करने वाले किसानों को बेहतर मुआवजा मिले। इस बीच, राज्य सरकार तेजी से राहत कार्यों पर ध्यान दे रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि फसल बीमा का पैसा लोगों को समय पर मिल जाए।