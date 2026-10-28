चक्रवात 'अर्नब' का रौद्र रूप: मुख्यमंत्री नायडू ने 32,000 कर्मियों संग संभाला मोर्चा

नायडू का सबसे बड़ा जोर फिलहाल गिरे हुए पेड़ों को हटाने और राजमार्गों को दोबारा खोलने पर है, ताकि आम जनजीवन जल्द से जल्द सामान्य हो सके। वे यह भी देख रहे हैं कि आश्रय स्थलों पर खाने-पीने का सामान और पानी सही समय पर पहुंचे। इसके अलावा, 'माना मित्र' सिस्टम का इस्तेमाल करके स्थानीय स्तर की समस्याओं को तुरंत सुलझाने पर भी उनका खास ध्यान है। अगर स्थिति और बिगड़ती है, तो आपदा राहत दल भी पूरी तरह तैयार रखे गए हैं। खेतों और बुनियादी ढांचे को किसी भी तरह के और नुकसान से बचाने के लिए भी विशेष उपाय किए जा रहे हैं।