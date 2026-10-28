चक्रवात 'अर्नब' का रौद्र रूप: मुख्यमंत्री नायडू ने 32,000 कर्मियों संग संभाला मोर्चा
चक्रवात 'अर्नब' ने आंध्र प्रदेश में दस्तक दे दी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने करीब 32,000 कर्मचारियों के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने राज्य में बनी स्थिति की समीक्षा की और राहत कार्यों को तेजी देने के निर्देश दिए। नायडू ने उन सभी टीमों का शुक्रिया अदा किया जो लोगों को वापस सामान्य जिंदगी में लाने के लिए दिन-रात जुटे हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे चक्रवात का असर पूरी तरह खत्म होने और हालात सामान्य होने तक इसी लगन और मेहनत से काम करते रहें, ताकि जनता को कम से कम दिक्कत हो।
नायडू ने सड़कों को खोलने पर दिया जोर
नायडू का सबसे बड़ा जोर फिलहाल गिरे हुए पेड़ों को हटाने और राजमार्गों को दोबारा खोलने पर है, ताकि आम जनजीवन जल्द से जल्द सामान्य हो सके। वे यह भी देख रहे हैं कि आश्रय स्थलों पर खाने-पीने का सामान और पानी सही समय पर पहुंचे। इसके अलावा, 'माना मित्र' सिस्टम का इस्तेमाल करके स्थानीय स्तर की समस्याओं को तुरंत सुलझाने पर भी उनका खास ध्यान है। अगर स्थिति और बिगड़ती है, तो आपदा राहत दल भी पूरी तरह तैयार रखे गए हैं। खेतों और बुनियादी ढांचे को किसी भी तरह के और नुकसान से बचाने के लिए भी विशेष उपाय किए जा रहे हैं।