चंडीगढ़: पुलिसकर्मी को बेटे ने ही गोली मारी, प्रेमिका से तुरंत शादी करने पर अड़ा था
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चंडीगढ़ में एक 18 साल के लड़के पर अपने पुलिस हेड कांस्टेबल पिता की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा है। यह घटना उनके घर पर हुई।
बताया जा रहा है कि लड़के ने तुरंत शादी करने की बात को लेकर हुए झगड़े के बाद पिता को गोली मार दी। बेटे अरमान को अपनी गर्लफ्रेंड से तुरंत शादी करनी थी, लेकिन उसके माता-पिता चाहते थे कि वह 21 साल का होने तक इंतजार करे। अरमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
अरमान ने मां पर हमला करने की कोशिश की
अरमान इस साल की शुरुआत में एक दूसरे मामले में जमानत पर बाहर था। पुलिस अधिकारी सुदेश कुमार ने बताया कि उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। उसने इस घटना के दौरान अपनी मां पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन मां ने पड़ोसियों को बुलाकर मदद मांग ली।