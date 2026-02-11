चंडीगढ़ और माहोली में 16 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी

चंडीगढ़ औऱ मोहाली के 16 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, बच्चों को वापस लौटाया

लेखन गजेंद्र 12:41 pm Feb 11, 202612:41 pm

क्या है खबर?

चंडीगढ़ और पड़ोस में पंजाब के माहोली में बुधवार को सुबह-सुबह करीब 16 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। स्कूलों को बम की धमकी वाला ईमेल आया था, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई थी। पुलिस ने परिसरों को खाली करा दिया और बच्चों को वापस घर भेजा है। सभी स्कूलों की तलाशी ली गई है और सुरक्षा बल तैनात किया गया है।