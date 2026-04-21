जानी-मानी शिक्षाविद मधु किशोर पर अश्लील वीडियो फैलाने के आरोप में FIR

चंडीगढ़ पुलिस व्लॉगर की पत्नी के वीडियो की कर रही जांच

इस मामले का मुख्य वीडियो सबसे पहले एक ट्रैवल व्लॉगर की पत्नी ने सोशल मीडिया पर डाला था। पुलिस ने वीडियो में नजर आने वाले कई लोगों के बयान पहले ही दर्ज कर लिए हैं। मधु किशोर ने बताया कि पुलिस ने 20 अप्रैल की रात को उन्हें नोटिस देने की कोशिश की, जिसका उन्होंने विरोध किया। उनका कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा के नियमों के हिसाब से रात के समय ऐसा करना ठीक नहीं है। जांच अभी भी जारी है और अधिकारी सबूतों की समीक्षा करने के बाद आगे की कार्रवाई तय करेंगे।