जानी-मानी शिक्षाविद मधु किशोर पर अश्लील वीडियो फैलाने के आरोप में FIR
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चंडीगढ़ पुलिस ने जानी-मानी शिक्षाविद मधु किशोर के खिलाफ ऑनलाइन भ्रामक और अश्लील सामग्री फैलाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने 20 अप्रैल को FIR दर्ज की, जिसमें बताया गया है कि वीडियो में एक व्यक्ति की गलत पहचान दिखाई गई थी और इसका मकसद किसी संवैधानिक संस्था की छवि को नुकसान पहुंचाना था।
चंडीगढ़ पुलिस व्लॉगर की पत्नी के वीडियो की कर रही जांच
इस मामले का मुख्य वीडियो सबसे पहले एक ट्रैवल व्लॉगर की पत्नी ने सोशल मीडिया पर डाला था। पुलिस ने वीडियो में नजर आने वाले कई लोगों के बयान पहले ही दर्ज कर लिए हैं। मधु किशोर ने बताया कि पुलिस ने 20 अप्रैल की रात को उन्हें नोटिस देने की कोशिश की, जिसका उन्होंने विरोध किया। उनका कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा के नियमों के हिसाब से रात के समय ऐसा करना ठीक नहीं है। जांच अभी भी जारी है और अधिकारी सबूतों की समीक्षा करने के बाद आगे की कार्रवाई तय करेंगे।