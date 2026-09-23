चंडीगढ़ पोर्श कांड: विरोध के बाद कारोबारी बबूटा पर गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज

हादसा सेक्टर 3/4/9/10 गोलचक्कर के पास रात करीब 8 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि बबूटा की गाड़ी सड़क की गलत साइड से आ रही थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि अंकित उछलकर कार के विंडशील्ड पर जा गिरा।

इस दौरान एक और स्कूटर पर सवार 2 महिलाएं भी घायल हो गईं। चश्मदीदों के मुताबिक, कार एक बिजली के खंभे से टकराकर रुकने से पहले तक अंकित उसके नीचे फंसा रहा। अगर संजीव बबूटा दोषी पाए जाते हैं, तो मौजूदा कानून के हिसाब से उन्हें 5 से 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।