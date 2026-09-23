चंडीगढ़ पोर्श कांड: विरोध के बाद कारोबारी बबूटा पर गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज
चंडीगढ़ में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसके बाद कारोबारी संजीव बबूटा पर गैर-इरादतन हत्या का आरोप लगा है। यह मामला 10 मार्च 2025 का है, जब एक पोर्श कार ने 23 साल के अंकित के स्कूटर को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में अंकित की मौत हो गई थी।
पहले आरोप कम गंभीर थे, लेकिन लोगों के विरोध प्रदर्शन और न्याय की मांग के बाद यह धारा बदली गई।
स्कूटर सवार अंकित गाड़ी के विंडशील्ड पर जा गिरा
हादसा सेक्टर 3/4/9/10 गोलचक्कर के पास रात करीब 8 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि बबूटा की गाड़ी सड़क की गलत साइड से आ रही थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि अंकित उछलकर कार के विंडशील्ड पर जा गिरा।
इस दौरान एक और स्कूटर पर सवार 2 महिलाएं भी घायल हो गईं। चश्मदीदों के मुताबिक, कार एक बिजली के खंभे से टकराकर रुकने से पहले तक अंकित उसके नीचे फंसा रहा। अगर संजीव बबूटा दोषी पाए जाते हैं, तो मौजूदा कानून के हिसाब से उन्हें 5 से 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।