राम मंदिर के दान में हेराफेरी मामला: महासचिव चंपत राय का इस्तीफा, 8 गिरफ्तार
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन पर दान चोरी के गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्होंने यह कदम उठाया। इस विवाद के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामले से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तारियों से ठीक पहले पुलिस ने एक FIR दर्ज की थी। अब जांच दल इस बात का पता लगा रहा है कि कितने पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ और इस पूरे मामले में और कौन-कौन शामिल हो सकता है।
अयोध्या में VHP और ट्रस्ट नेताओं की बैठक
जिस दिन FIR दर्ज हुई, उसी दिन अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद (VHP) की एक अहम बैठक हुई थी। इसमें VHP और राम मंदिर ट्रस्ट के बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया और घोटाले व चल रही पुलिस जांच पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में ट्रस्ट के अहम सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा और गोपाल राव के साथ VHP के मिलिंद परांडे और बजरंग लाल बागरा भी मौजूद थे। पुलिस अब उन संदिग्धों से पूछताछ कर रही है जो चंपत राय के करीबी माने जाते हैं। इसका मुख्य मकसद यह पता लगाना है कि यह कथित धोखाधड़ी कैसे हुई और क्या इसके पीछे कोई बड़ा घोटाला छिपा है।