राम मंदिर के दान में हेराफेरी मामला: महासचिव चंपत राय का इस्तीफा, 8 गिरफ्तार

अयोध्या में VHP और ट्रस्ट नेताओं की बैठक

जिस दिन FIR दर्ज हुई, उसी दिन अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद (VHP) की एक अहम बैठक हुई थी। इसमें VHP और राम मंदिर ट्रस्ट के बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया और घोटाले व चल रही पुलिस जांच पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में ट्रस्ट के अहम सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा और गोपाल राव के साथ VHP के मिलिंद परांडे और बजरंग लाल बागरा भी मौजूद थे। पुलिस अब उन संदिग्धों से पूछताछ कर रही है जो चंपत राय के करीबी माने जाते हैं। इसका मुख्य मकसद यह पता लगाना है कि यह कथित धोखाधड़ी कैसे हुई और क्या इसके पीछे कोई बड़ा घोटाला छिपा है।