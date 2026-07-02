राम मंदिर दान विवाद: चंपत राय और अनिल मिश्रा पर FIR की मांग देश Jul 02, 2026

राम मंदिर ट्रस्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय और पूर्व ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने पिछले हफ्ते अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। उन पर दान में मिले पैसों के गलत इस्तेमाल के आरोप लगे थे। हालांकि, उनके इस्तीफों पर फैसला 6 जुलाई को होगा, जब ट्रस्ट इस पर वोट करेगा। खास बात यह है कि अगर वे पद से हट भी जाते हैं, तो भी ट्रस्ट के नियम के मुताबिक राय और मिश्रा दोनों आजीवन सदस्य बने रहेंगे।