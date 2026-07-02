राम मंदिर दान विवाद: चंपत राय और अनिल मिश्रा पर FIR की मांग
राम मंदिर ट्रस्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय और पूर्व ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने पिछले हफ्ते अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। उन पर दान में मिले पैसों के गलत इस्तेमाल के आरोप लगे थे। हालांकि, उनके इस्तीफों पर फैसला 6 जुलाई को होगा, जब ट्रस्ट इस पर वोट करेगा। खास बात यह है कि अगर वे पद से हट भी जाते हैं, तो भी ट्रस्ट के नियम के मुताबिक राय और मिश्रा दोनों आजीवन सदस्य बने रहेंगे।
फैजाबाद बार ने गबन के आरोप में एफआईआर की मांग की
इसी बीच, फैजाबाद बार एसोसिएशन ने इस मामले में पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चंपत राय, अनिल मिश्रा और निर्माण प्रमुख गोपाल राव के खिलाफ गबन के आरोप में FIR दर्ज करने की अपील की है। वकीलों ने साफ कर दिया है कि अगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। दूसरी ओर, चंपत राय ने इस पूरे मामले के लिए अपने ड्राइवर टिन्नू यादव को जिम्मेदार ठहराया है, जिसे पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।