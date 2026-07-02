राम मंदिर दान विवाद: चंपत राय ने ड्राइवर टिन्नू यादव को बताया मास्टरमाइंड

पुलिस ने 89 लाख रुपये बरामद किए

पुलिस ने एक और आरोपी अविनाश शुक्ला से पूछताछ के बाद 89 लाख रुपये बरामद किए। यादव के घर से भी पुलिस को बड़ी मात्रा में नकदी मिली है। छापेमारी के दौरान शुक्ला के भाई के योग केंद्र से पुलिस को एक बक्सा मिला, जिसमें पैसे छिपाकर रखे गए थे और उस पर राम राज्य कोष लिखा हुआ था। नकदी की तस्वीरें ऑनलाइन खूब वायरल हो रही हैं, और कई दस्तावेजों की भी गहन जांच चल रही है। इन सबके बीच, चंपत राय और एक अन्य ट्रस्टी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जांच जैसे-जैसे गहरी होती जा रही है, इस मामले में और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है।