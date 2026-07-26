प्रल्हाद जोशी ने शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभाल ली है

प्रल्हाद जोशी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री का जिम्मा, सामने होंगी क्या-क्या चुनौतियां?

लेखन आबिद खान 05:53 pm Jul 26, 202605:53 pm

क्या है खबर?

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रल्हाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज उन्होंने अपनी नई जिम्मेदारी संभाल भी ली है। उन्होंने यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे 'विनम्रता और कर्तव्य की गहरी भावना' के साथ इस भूमिका को स्वीकार कर रहे हैं। NEET पेपर लीक और तमाम विवादों के चलते जोशी की ये भूमिका कितनी चुनौतीपूर्ण रहने वाली है, समझते हैं।