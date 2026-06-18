ऑनलाइन ठगी पर सरकार का बड़ा हमला, CFRMS ने 1 लाख पीड़ितों को लौटाई ठगी की रकम

रिकवरी ढांचे में 94 लाख बैंक खाते जोड़े गए

रिकवरी फ्रेमवर्क में अब करीब 94 लाख बैंक खाते शामिल हो गए हैं। इन्हीं खातों से लोगों के खोए हुए पैसे वापस मिलने की उम्मीद है। इस कदम से चोरी हुए पैसों का पता लगाना और उन्हें वापस लाना और भी आसान हो जाएगा। शाह ने पीड़ितों को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए राज्य स्तर पर लगातार समीक्षा करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने ठगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 'म्यूल' खातों पर सख्त कार्रवाई की भी वकालत की है।