ऑनलाइन ठगी पर सरकार का बड़ा हमला, CFRMS ने 1 लाख पीड़ितों को लौटाई ठगी की रकम

ऑनलाइन ठगी पर सरकार का बड़ा हमला, CFRMS ने 1 लाख पीड़ितों को लौटाई ठगी की रकम
ऑनलाइन ठगी के खिलाफ भारत की लड़ाई को एक नई मजबूती मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को बताया कि नए रिकवरी (पैसे वापस दिलाने) और शिकायत निवारण कार्यक्रमों से अब तक करीब एक लाख नागरिकों को फायदा मिला है। उन्होंने कहा कि ये पहल CFRMS सिस्टम का हिस्सा हैं। इसके तहत पीड़ितों को उनके चोरी हुए पैसे वापस दिलाए जा रहे हैं और शिकायतों को भी जल्दी सुलझाया जा रहा है।
रिकवरी ढांचे में 94 लाख बैंक खाते जोड़े गए
रिकवरी फ्रेमवर्क में अब करीब 94 लाख बैंक खाते शामिल हो गए हैं। इन्हीं खातों से लोगों के खोए हुए पैसे वापस मिलने की उम्मीद है। इस कदम से चोरी हुए पैसों का पता लगाना और उन्हें वापस लाना और भी आसान हो जाएगा। शाह ने पीड़ितों को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए राज्य स्तर पर लगातार समीक्षा करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने ठगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 'म्यूल' खातों पर सख्त कार्रवाई की भी वकालत की है।