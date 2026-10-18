मैसूरु के दशहरे में दिखा 3500 ड्रोनों का जादू, गिनीज रिकॉर्ड की ओर नजरें
मैसूरू के दशहरे को इस बार टेक्नोलॉजी का नया रंग मिला। शहर के बन्नीमंटप टॉर्चलाइट परेड मैदान में 3,500 LED ड्रोनों ने रात के आसमान को जगमगा दिया। सीईएससी द्वारा आयोजित इस शानदार कार्यक्रम ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा, जिसमें एक विशाल मोर की आकृति और 12 अनूठे दृश्य दिखाए गए। इस अनोखे नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक उमड़े।
ड्रोनों ने चमंडेश्वरी और सुदर्शन चक्र की आकृतियां उकेरीं
इस ड्रोन शो में आकाश में देवी चमंडेश्वरी, एक शेर, सोने के हौदे को उठाए हुए हाथी और सुदर्शन चक्र जैसे धार्मिक प्रतीक बने दिखाई दिए। कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही संगीतमय धुनें बजने लगीं, जिसने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। इसके बाद जिला प्रभारी मंत्री यतींद्र सिद्धारमैया जैसे गणमान्य व्यक्तियों ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। परंपरा और आधुनिक तकनीक का यह अद्भुत संगम कर्नाटक की समृद्ध विरासत को एक बिल्कुल नए अंदाज में सबके सामने लाया।