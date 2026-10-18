मैसूरु के दशहरे में दिखा 3500 ड्रोनों का जादू, गिनीज रिकॉर्ड की ओर नजरें

इस ड्रोन शो में आकाश में देवी चमंडेश्वरी, एक शेर, सोने के हौदे को उठाए हुए हाथी और सुदर्शन चक्र जैसे धार्मिक प्रतीक बने दिखाई दिए। कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही संगीतमय धुनें बजने लगीं, जिसने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। इसके बाद जिला प्रभारी मंत्री यतींद्र सिद्धारमैया जैसे गणमान्य व्यक्तियों ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। परंपरा और आधुनिक तकनीक का यह अद्भुत संगम कर्नाटक की समृद्ध विरासत को एक बिल्कुल नए अंदाज में सबके सामने लाया।