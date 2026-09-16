सरकार ने शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया है

केंद्र सरकार ने शहजाद भट्टी नेटवर्क को UAPA के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया

लेखन आबिद खान 04:00 pm Sep 16, 202604:00 pm

क्या है खबर?

गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत शहजाद भट्टी नेटवर्क (SBN) को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। मंत्रालय ने कहा कि यह समूह सीमाओं के पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है, साथ ही युवाओं और छोटे-मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाता है। बता दें कि हाल ही में इस नेटवर्क के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है।