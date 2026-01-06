केंद्र सरकार नगर निकायों को वित्तीय रूप से स्वायत्त करेगी

केंद्र सरकार नगर निकायों को अपने पैरों पर खड़ा करेगी, केंद्र-राज्य पर निर्भरता होगी कम

लेखन गजेंद्र 04:56 pm Jan 06, 202604:56 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार नगर निकायों की राजस्व क्षमता को मजबूत करने और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए काम कर रही है।। मिंट के मुताबिक, तेजी से बढ़ती जनसंख्या के बीच शहर बुनियादी ढांचे की कमी और असमान सेवा वितरण से जूझ रहे हैं। ऐसे में सरकार उन्हें अधिक वित्तीय-प्रशासनिक स्वायत्तता देने पर विचार कर रही है। इसके लिए सरकार नगर निकायों को राज्य-केंद्र से मिलने वाले अनुदानों पर निर्भरता कम करके और उनकी राजस्व क्षमता को बढ़ाकर सशक्त बनाएगी।