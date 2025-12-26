केंद्र सरकार ने एयर प्यूरीफायर से GST हटाने का विरोध किया

केंद्र सरकार ने एयर प्यूरीफायर पर GST घटाने का विरोध किया, याचिकाकर्ता की मंशा पर सवाल

लेखन गजेंद्र 12:44 pm Dec 26, 202512:44 pm

क्या है खबर?

दिल्ली हाई कोर्ट में हवा शुद्ध करने वाले एयर प्यूरीफायर उपकरणों से वस्तु और सेवा कर (GST) घटाने को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को जवाब दिया है। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि GST परिषद इस पर कोई निर्णय नहीं ले सकती, क्योंकि चिकित्सा उपकरणों का वर्गीकरण विस्तृत जांच के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय करता है, न कि GST परिषद। सरकार ने याचिका दायर करने वाले की मंशा पर भी सवाल उठाया।