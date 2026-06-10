कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाली दवाएं होंगी महंगी, किल्लत के बीच बढ़ोतरी को मंजूरी

रिपोर्ट

7 जून को दी गई औपचारिक मंजूरी

न्यूज18 के मुताबिक, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने 7 जून को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) को पत्र लिख कीमत बढ़ाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने को कहा है। सरकार ने इस मामले में ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO), 2013 के पैरा 19 का इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। इसके तहत जब सरकार को लगता है कि किसी जरूरी दवा की उपलब्धता प्रभावित हो रही है, तब वह सामान्य मूल्य नियमों से अलग फैसला लेती है।