मध्य रेलवे का 1 अक्टूबर से अलर्ट, टिकट जांच में होगी सख्ती

अगर आप अगले महीने मध्य रेलवे से सफर करने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए है। रेलवे ने 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक टिकट जांच में सख्ती बरतने का फैसला किया है।

साझा टिकट पर यात्रा कर रहे यात्रियों में से कम से कम एक के पास वैध पहचान पत्र होना जरूरी है, वरना टिकट पर यात्रा कर रहे सभी लोगों पर जुर्माना लग सकता है। वहीं, ई-पास और PTO का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को भी अपना असली पहचान पत्र साथ रखना होगा। साथ ही, उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके यात्रा दस्तावेज ठीक से बदले हुए हों, नहीं तो उन्हें भी दंड का सामना करना पड़ सकता है।