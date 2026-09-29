मध्य रेलवे का 1 अक्टूबर से अलर्ट, टिकट जांच में होगी सख्ती
अगर आप अगले महीने मध्य रेलवे से सफर करने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए है। रेलवे ने 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक टिकट जांच में सख्ती बरतने का फैसला किया है।
साझा टिकट पर यात्रा कर रहे यात्रियों में से कम से कम एक के पास वैध पहचान पत्र होना जरूरी है, वरना टिकट पर यात्रा कर रहे सभी लोगों पर जुर्माना लग सकता है। वहीं, ई-पास और PTO का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को भी अपना असली पहचान पत्र साथ रखना होगा। साथ ही, उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके यात्रा दस्तावेज ठीक से बदले हुए हों, नहीं तो उन्हें भी दंड का सामना करना पड़ सकता है।
अनारक्षित टिकटों की जांच के लिए TTI ऐप का इस्तेमाल
अनारक्षित टिकटों की जांच अब TTI ऐप के जरिए की जाएगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि कोई भी टिकट का गलत इस्तेमाल न कर सके और सभी यात्रियों के लिए यात्रा निष्पक्ष बनी रहे।
अगर आप यात्रा का मन बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले अपने सभी दस्तावेज अच्छी तरह जांच लें। इससे आपको सफर के दौरान किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।