केंद्र सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई विभागों के सचिव बदले
केंद्र सरकार ने कई सचिवों के विभागों में बड़ा फेरबदल किया है। विनय जोशी, जो अभी तक उच्च शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे थे, अब पंचायती राज मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे। उनकी जगह नरेश पाल गंगवार को लाया गया है। वहीं टीके अनिल कुमार अब स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे। इन बदलावों के पीछे सरकार का उद्देश्य प्रमुख मंत्रालयों में नया नेतृत्व लाना है।
कई और अधिकारियों की नियुक्ति और पदोन्नति
इन नियुक्तियों के अलावा, कई और अधिकारियों को भी नए विभागों में जिम्मेदारी दी गई है। कांतिकिथला श्रीनिवास पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगे।
पीयूष गोयल को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में महासचिव नियुक्त किया गया है, जबकि केशव चंद्र अब खान मंत्रालय के सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे।
चंद्र भूषण कुमार 31 जुलाई के बाद श्रम और रोजगार मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे। इतना ही नहीं, 4 अधिकारियों को सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया है, जिनमें NHAI के संतोष कुमार यादव भी शामिल हैं, और वे फिलहाल अपने मौजूदा पदों पर बने रहेंगे।