केंद्रीय कर्मचारियों को त्योहार का तोहफा, 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता मंजूर

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिवाली से पहले सौगात दिया है। बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) को मंजूरी मिल गई है। इस फैसले से करीब एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी। संशोधित DA 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। यह बढ़ोतरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आंकड़ों पर आधारित सिफारिशों के अनुरूप की गई है, जो DA संशोधन गणना का आधार बनता है।

भत्ता मार्च में बढ़ाया गया था 2 प्रतिशत DA इससे पहले सरकार ने मार्च में होली से पहले जनवरी-जून वेतन वृद्धि चक्र के लिए DA बढ़ाया था। उस समय 2 प्रतिशत DA बढ़ाया गया था। उससे पहले दिवाली के मौके पर अक्टूबर 2024 में DA बढ़ाया गया था। तब केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई 2024 से 3 प्रतिशत DA मिला था। बता दें कि कर्मचारियों को DA, जबकि पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (DR) दिया जाता है, जिसमें सिर्फ नाम का अंतर है।

वेतन कितना बढ़ेगा वेतन? केंद्र सरकार ने पिछली बार होली से पहले मार्च में जब महंगाई भत्ता बढ़ाया था, तब DA मूल वेतन का 53 से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया था। अब यह 57 प्रतिशत हो जाएगा। जैसे किसी कर्मचारी को 50,000 रुपये का मूल वेतन मिलता है तो उसे पिछली बढ़ोतरी के बाद वर्तमान में 26,500 रुपये DA के रूप में मिलते हैं। अब इसमें 3 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जिससे वेतन में प्रतिमाह डेढ़ से 2,000 रुपये तक बढ़ोतरी होगी।