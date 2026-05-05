AC लोकल का आराम मुंबईवासियों के लिए क्यों बना सिरदर्द?

हारबर लाइन पर आखिरी वक्त पर एसी ट्रेन का बदलाव, यात्रियों की परेशानी

मांग को देखते हुए सेंट्रल रेलवे ने हार्बर लाइन पर AC ट्रेनों की संख्या दोगुनी कर दी। लेकिन आखिरी वक्त पर एसी और नॉन-AC ट्रेनों के बीच बदलाव होने से यात्री अक्सर हैरान रह जाते हैं। कई बार तो यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद ही इन बदलावों की जानकारी मिलती है। यह खासकर तब और भी परेशान करने वाला होता है जब उन्होंने एसी टिकट के लिए ज्यादा पैसे चुकाए हों। ऐसा होने पर रेलवे अधिकारियों से न तो कोई स्पष्ट जानकारी मिल पाती है और न ही कोई मुआवजा दिया जाता है। ऐसे में यात्रियों को लगता है कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है और उनके पैसे की कद्र नहीं की गई।