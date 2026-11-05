केंद्र सरकार जातिगत भेदभाव से जुड़े UGC नियम पर विचार के लिए समिति बनाएगी

केंद्र सरकार जातिगत भेदभाव से जुड़े UGC नियम पर विचार के लिए समिति बनाएगी

लेखन गजेंद्र 04:14 pm Nov 05, 202604:14 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के विवादित नियमों पर फिर से विचार करने का समय दिया है, जिस पर केंद्र ने एक समिति बनाने की बात कही है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को कोर्ट को बताया कि वह शैक्षिण संस्थानों जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए UGC के हाल ही में नोटिफाई किए गए नियमों पर फिर से विचार करने के लिए एक समिति बनाएगी। UGC के नए नियमों को लेकर विरोध हो रहा है।