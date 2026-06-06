दिल्ली जनगणना में 'विश्वास' का संकट: क्यों प्रवासी और मकान मालिक नहीं दे रहे जानकारी?

दिल्ली अधिकारी विरोध के बीच जनता से संवाद बढ़ा रहे

दिल्ली के कई हिस्सों में इस तरह का विरोध देखने को मिल रहा है, जैसे उत्तर-पूर्व और पूर्वी दिल्ली में। यहां कुछ मकान मालिक अपनी पूरी इमारतों को एक ही घर के रूप में दर्ज करवा रहे हैं ताकि किरायेदारों की जानकारी साझा न करनी पड़े। वहीं, प्रवासी लोग भी डर के कारण जानकारी देने से कतरा रहे हैं, उन्हें लगता है कि इससे उनके राज्य से जुड़े रिकॉर्ड्स कहीं खत्म न हो जाएं।

इन आशंकाओं को दूर करने और लोगों का भरोसा जीतने के लिए प्रशासन नुक्कड़ नाटकों और सामुदायिक बैठकों का सहारा ले रहा है। जरूरत पड़ने पर सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों को भी मदद के लिए बुलाया जा रहा है। चूंकि 14 जून की समय सीमा करीब आ रही है, अधिकारियों का कहना है कि हर व्यक्ति की गिनती होना बहुत जरूरी है। इससे भविष्य में सरकार की बेहतर योजनाएं और सहायता लोगों तक आसानी से पहुंच पाएगी।