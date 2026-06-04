2030 तक 44 लाख से ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा नौकरियां, युवाओं के लिए खुलेंगे नए रास्ते देश Jun 04, 2026

भारत के हरित भविष्य के लिए एक अच्छी खबर है। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (CEEW) और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (NRDC) इंडिया के एक नए अध्ययन के अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ने से 2030 तक 44 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा होने का अनुमान है। इन अवसरों में रूफटॉप सोलर सबसे आगे है, जिसकी इन नई नौकरियों में करीब 43 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। नौकरियों में यह उछाल भारत के 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन बिजली क्षमता के लक्ष्य के अनुरूप है और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को भी आगे बढ़ा रहा है।