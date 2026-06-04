2030 तक 44 लाख से ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा नौकरियां, युवाओं के लिए खुलेंगे नए रास्ते
भारत के हरित भविष्य के लिए एक अच्छी खबर है। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (CEEW) और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (NRDC) इंडिया के एक नए अध्ययन के अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ने से 2030 तक 44 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा होने का अनुमान है। इन अवसरों में रूफटॉप सोलर सबसे आगे है, जिसकी इन नई नौकरियों में करीब 43 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। नौकरियों में यह उछाल भारत के 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन बिजली क्षमता के लक्ष्य के अनुरूप है और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को भी आगे बढ़ा रहा है।
स्वच्छ ऊर्जा ने पैदा की 6.5 लाख से ज्यादा नौकरियां
हालांकि, केवल रूफटॉप सोलर ही नहीं, बल्कि PM-KUSUM, बायोमास पावर और ग्राउंड-माउंटेड सोलर जैसे प्रोग्राम भी पूरे देश में कुशल कार्यबल तैयार कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023 और 2026 के बीच, स्वच्छ ऊर्जा ने 6.5 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा की हैं, जिनमें रूफटॉप सोलर की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 62 फीसदी रही। रिपोर्ट के अनुसार, रूफटॉप सोलर आने वाले दशक में भी रोजगार के क्षेत्र में सबसे आगे रहेगा, जिससे यह साफ होता है कि नवीकरणीय ऊर्जा भारत के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा कर रही है।