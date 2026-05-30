CBSE की परीक्षा की डिजिटल मार्किंग में 20 गड़बड़ियां उजागर

कंपनी पर लगाया भारी जुर्माना

CBSE ने इन गड़बड़ियों को माना है और कोएम्प्ट एडुटेक कंपनी पर जुर्माना भी लगाया है। बोर्ड ने तय किया है कि अगर, कोई उत्तर-पुस्तिका गलत स्कैन हुई या उसका डाटा मैच नहीं हुआ तो कंपनी को हर ऐसी कॉपी के लिए 4,000 रुपये चुकाने होंगे, वहीं अगर, कोई उत्तर-पुस्तिका आधी-अधूरी स्कैन हुई तो 8,000 रुपये और पूरी तरह से स्कैन ही नहीं हुई तो 15,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

CBSE ने बताया है कि वे इस सिस्टम को पूरी तरह से गलती-रहित बनाने के लिए काम कर रहे हैं।

इसके अलावा, पारदर्शिता बढ़ाने के मकसद से अगले साल से छात्रों को डिजीलॉकर के माध्यम से उनकी स्कैन की हुई उत्तर-पुस्तिकाएं भी देखने को मिलेंगी।